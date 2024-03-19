1 Nisan’da ne diyecekler?

Yerel seçimin hemen ertesi günü yani 1 Nisan’da parti sözcülerinin ne diyeceklerini bugünden tahmin etmek güç değil.

Birkaç örnek vereyim.

İlk söz küçüğün yani Vatan Partisi’nin:

“Bu seçim milletin bize oyunu olmasa da gönlünü verdiğini ortaya koymuştur. Bunun derin mutluluğu içindeyiz.

Aziz milletimiz bağrından çıkan partinin değerini bir kez daha tescil etmiştir.”

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Gelelim CHP sözcüsüne:

“Seçmen iktidara sarı kart göstermiştir. Kırmızı kart göstermesi de yakındır.

Birçok büyük şehirde sergilenen başarının gururu içindeyiz.

Anadolu’nun kimi yerlerinde ise seçime hile karışmıştır.

Hile yapanlardan hesabı Meclis’te soracağız.”

İYİ Parti sözcüsü ise şunları söyleyecek:

“Hür ve müstakil girdiğimiz ilk seçimde aldığımız oy tahminlerimizin üzerindedir.

Başarı çıtası aşılmıştır.

Vatandaşlarımızın partimize teveccühü giderek büyümektedir.

Önümüzdeki genel seçimde iktidarın en güçlü adaylarından biri olacağımız açıkça ortaya çıkmıştır.”

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MHP sözcüsüne kulak verelim:

“Seçimin memleketimiz için beka meselesi olduğu yüksek şuuruyla hareket ederek sandığa koşanlar illet, zillet, gaflet, sefalet, dalalet, ihanet, hıyanet peşinde koşanlara oylarıyla gerekli uyarıyı yapmıştır.

Cumhur İttifakı olarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”

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DEM Parti sözcüsünün demecine bakalım şimdi de:

“Antidemokratik tüm baskılara karşın ülkenin önemli bir siyasi gerçeği olduğumuz bir kez daha kanıtlanmıştır. Sadece Güneydoğu’da değil ülkenin pek çok yerinde varız.

Partimize verilen oyların heyecanıyla yeni bir yol haritası çizecek ve gelecek seçimlere iddialı biçimde hazırlanacağız.”

...

Söz sırası Zafer Partisi sözcüsünde:

“Partimize algı operasyonu çekilmiş, yapılıp yapılmadığı belli olmayan anketlerle seçmenin kafası karıştırılmıştır.

Buna karşın aldığımız sonuç fevkalade önemlidir.

Ülkemizi adeta işgal eden düzensiz göçmenleri Zafer Turizm otobüslerine bindirip geldikleri yerlere gönderme görüşümüzden bir adım geri atmayacak, ilkelerimiz ışığında yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”

...

Yeniden Refah Partisi sözcüsünün açıklaması daha bugünden cebinde olmalı:

“Yeni bir parti olarak beklentilerimizin üzerinde oy almayı başardık.

Erbakan Hocamızın izinde yürümeyi kararlılıkla sürdürecek, genel seçime çok güçlü biçimde hazırlanacağız.”

...

Son söz Ak Parti sözcüsünde:

“Bazı büyük şehirlerde sürpriz sonuçlarla karşılaştık ama seçimi bundan önceki pek çok seçim gibi yine birinci parti olarak tamamlamanın mutluluğu içindeyiz.

Karanlık güçlerin oyunları bozulmuş, ekonomik terör estirmeye çalışanlar bunda muvaffak olamamıştır.

Türkiye’nin önü açık, yolu aydınlıktır.”

...

Sonuç olarak şu söylenebilir:

Seçimin ardından hiçbir parti, “Yenildik, başarısız olduk” filan demeyecek, hepsi başarılı olduğunu açıklayacaktır.

1 Nisan’da verilecek demeçler karşısında şaşırmamanız için uyarayım dedim.