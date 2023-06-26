Doları bırak Papua Yeni Gine Kinasına bak. Ekonomist Özgür Demirtaş paylaştı

Editör/Ersoy Özdem

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine Kinası TL'yi solladı geçti. Hem de öyle bir solladı ki bir ayda TL'ye karşı yüzde 26,84 oranında değer kazandı. İşte bu durum Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş'ın gözünden kaçmadı.

Demirtaş Papua Yeni Gine Kinası'ya ilgili yaptığı paylaşımda şunu söyledi

"Bir papua Yeni Gine Kina'sı son bir ayda yüzde 26,84 yükselerek 7,19 TL oldu"

Özgür Demirtaş ayrıca bu paylaşımın içine bir de 8 yıl önce çıktığı bir programda söylediği sözleri yayınladı. Demirtaş bu videoda Türk ekonomisinin 8 yıl önceden düşeceği durumu tane tane anlatmış. Demirtaş "Yıllar önceki videomu seyredin Afrika bile TOKATLAR GEÇER" dedi