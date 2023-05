10 kişilik Başakşehir Ankaragücü'ne uzatmadı

Güçlü rakibi Trabzonspor’u kupada saf dışı bırakan Başkent ekibi MKE Ankaragücü, bir başka kupa iddialısı aynı zamanda lig lideri Galatasaray’ı eleyen Başakşehir takımları, son dört takımın kaldığı kupanın ilk ayağında bu gece karşı karşıya geldi.

İstanbul’da; Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda ilk kozlarını paylaşan her iki ekipten takımlarına bekledikleri desteği veren Kupa Beyi’nin taraftarları oldu. Oldu olmasına da; Başakşehir önünde ilk yarı zor anlar yaşadıysa da ilk yarının bitimine 4 dakika kala, ev sahibinin 10 kişi kalmasını kendi lehine avantaja çeviremedi.

İlk yarıda konuk ekibin kalesine daha tehlikeli inen Turuncu Lacivertliler, istedikleri nizamı golü çok uzun süre bulamayınca sıkıntı yaşadı. Gecenin misafiri olan Ankaragücü ekibi; oyunu zaman zaman belki bilerek, belki bilmeden kendi yarı alanında kabul ettiyse de, Tolunay Kafkas’ın oyuncuları kontra topla kupaların deneyimli takımının açığını aradı, durdu.

Emre Belözoğlu, sahasındaki bu 90 dakikayı kendi lehine çevirmeye çalıştıysa da, 10 kişi kalınca işi bir hayli zorlaştı ama kupa tecrübesi 90+uzatmalarda sahnenin ortasına çiçek attı.

*

Sarı Lacivertli Başkent ekibi; kupa maçlarını seven yüzünü bu gece de ortaya çıkardı.

Türkiye Ziraat Kupası Yarı Finali’nin ilk ayağında avantajlı skoru yakalama çalışan her iki takımdan geceyi avantajlı kapatan taraf Boz Baykuşlar oldu.

Defans bloklarında önce hata yapmamaya çalışan her iki takımda, haliyle çok fazla net gol pozisyonu önde yakalayamadılar diyebilirim.

Sarı Lacivertliler, İstanbul’a sakat oyuncularından Radakovic, Gökhan Töre ve Hasan Ali’yi evinde bırakarak gelirken, Turuncu Lacivertlilerdeki tek eksik oyuncu İsrailli Kartsev idi.

İkinci yarıya 10 kişi olarak daha temkinli başlayan Boz Baykuşlar, ikini yarıda 9 kişi kalmamak için sarı kartı bulunan Aleksic’in yerine, Edgar le’yi alarak başladı. Sanırım defans bloğunu daha sağlam tutmak istediler.

Konuk ekipte; Pedrinho ile Angolalı Milson’u, devre arasında soyunma odasında bırakarak, yerine iki orta saha oyuncusu Diack ve Chatzigiovanis’i oyuna katıp, orta bölgeyi güçlendirmek ve diri tutmak istedi.

Bir eksik olan ev sahibine karşı, ikinci 45’de oyunu sahasına forse eden konuk ekip, takım kaptanları Arjantinli Biglia ile orta sahayı tamamıyla kontrol altına almak isterken, zaman zaman dişini gösteren Başakşehir’in, karşılaşmanın 41. Dakikasında eksik kalması canlarını sıktı.

Turuncu Lacivertlilerin; Joao Milson’u son adamken indiren Cazayirli oyuncusu Ahmed Touba’nın kırmızı kartla oyun dışı kalması, hesap kitabını bir kez daha gözden geçirmesine neden oldu devre arasında.

*

Bu pozisyonda orta hakem Zorbay Küçük, önce sarıyı ardından VAR’ın uyarısıyla monitörü izleyip hiç tereddütsüz kırmızı çıkarması, Başakşehir’in bu geceki skora razı olmasını değil , işi daha sıkı tutmasını sağladı.

Ankaragücü’nün stoperi ve kaptanı Atakan genelde geriden oyun başlatırken, Ankaragücü’nün for hattının gelen toplara genelde çayda çıra ile karşılaması, o meşin yuvarlağın geri dönüp Atakan’ın yeniden oyun başlatmasının tekrarını yaşattı.

Tüm biletlerin tükendiğinin resmi olarak açıklanmasına rağmen, tribünlerdeki büyük boşlukların olmasının üstünü, futbol adına Ankaragücülü taraftarların destek ve tezahüratları örttü!

Gecenin ikinci kızartmasını Başakşehir’in yardımcı antrenörlerinden Selçuk Şahin yerken! Ardından Ankaragücülü Ali Sowe’un, son dakikalarda rakip kale direğinin dibinde ayağını topa son anda koyamayıp, kaçırdığı gol halen gözümün önünde takılı kaldı.

Bu 90 dakika Sivasspor-Fenerbahçe maçı gibi 0-0 bitecek derken, uzatmaların son dakikasında; ev sahibin kontra topla çıkıp, oyuna sonradan dahil olan Deniz Türüç’ün sağdan ortasına Brezilyalı Figueiredo’nun gelişine ters köşeye vurması şapkadan çıkan tavşan olarak geceye tek golü galibiyeti getirdi.

Bu maçın rövanşında Başkent’te ne olur derseniz? Başakşehir, çok tecrübeli ve iyi bir deplasman takımı ama Ankaragücü kendi sahasındaki bu maçın stresini kaldırabilecek mi? Bu bir önemli soru işareti.

Bana göre tek silahları tribünleri dolduracak olan taraftarları olacak.