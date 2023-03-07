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10 yıldır bitmeyen tren hattı için yeni karar. Kılıçdaroğlu 6 milyarlık peşkeş demişti

Erdoğan, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu projesi için Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te binlerce parsel arazi acele kamulaştırma kararını onayladı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 10:20
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10 yıldır bitmeyen tren hattı için yeni karar

10 yıldır bitmeyen tren hattı için yeni karar. Kılıçdaroğlu 6 milyarlık peşkeş demişti
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10 yıldır bitirilemeyen ve Kılıçdaroğlu’nun “6 milyarlık peşkeş” diyerek gündeme taşıdığı Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi için önemli bir gelişme yaşandı ve Bursa, Balıkesir ve Bilecik’te binlerce parsel araziye acele kamulaştırma kararı çıktı.

Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

“Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’nin belirlenen iş programına ve taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması ve dış kaynaklı kredi temininde aksama yaşanmaması amacıyla, proje kapsamında ihtiyaç duyulan ve ekli harita ile listede bulundukları yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazlar ile muhdesatın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılmasına, 2492 sayılı kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi gereğince karar verilmiştir.”

ÖZEL DAVETLE İHALE EDİLDİ

Sayıştay tarafından kamuoyundan saklandığı raporda ihaleler arasında yer alan, 10 milyarlık demiryolu ihalesi sözleşme imzalandıktan tam 26 ay sonra kamuoyuna açıklanmıştı.

Kılıçdaroğlu, bu ihale için “6 milyarlık peşkeş” diyerek çeşitli iddialarda bulundu.

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli-Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı

Özel davet edilen: Kolin, Yapı Merkezi, Kalyon, Limak, ÖZaltın, İC İçtaş.

İhaleyi alan: Kalyon İnşaat

9 milyar 449 milyon TL (2020)

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