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  • Türk pasaportuna suçlu, kaçakçı gibi gri ülke muamelesi. 100 milyon liranız bile olsa fayda etmiyor

Türk pasaportuna suçlu, kaçakçı gibi gri ülke muamelesi. 100 milyon liranız bile olsa fayda etmiyor

Türkiye’de önlenemeyen göçle birlikte atılan yanlış siyasi adımlar ülkenin pasaportunu ayaklar altına aldı. Son olarak 100 milyon liralık şirket sahibi bir vatandaşın bile vize alamadığı öğrenildi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 10:17
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100 milyon liranız bile olsa fayda etmiyor. Türk pasaportuna suçlu, kaçakçı gibi gri ülke muamelesi

Türk pasaportuna suçlu, kaçakçı gibi gri ülke muamelesi. 100 milyon liranız bile olsa fayda etmiyor
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Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre; Avrupa ülkelerinin son zamanlarda Türkiye’ye karşı uyguladığı "vize yaptırımı" iş dünyasını da etkiliyor.

İş insanlarının bile vize taleplerinin siyasi sebeplerle geri çevrildiğini belirten Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF’in Başkanı Ömer Nart, “100 milyon liralık firmanın sahibi bile vize alamadı. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler vize konusunda sıkıntı çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

İş insanları yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara katılmak için gerekli bütün şartları yerine getirmesine rağmen “ret” cevabı alıyor.

Global ve yerel e-Ticaret ve e-İhracat platformu WORLDEF’in Başkanı Ömer Nart, Avrupa ülkelerinin siyasi nedenlerde iş insanlarının vize taleplerini geri çevirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"100 milyon liralık bir firmanın sahibi İngiltere’ye gitmek istedi. Ancak vize çıkmadı. Birçok iş adamından bu yönde şikâyetler alıyoruz. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri vize konusunda büyük sıkıntı çıkarıyor.

Ben İngiltere’ye en az 10 defa giriş-çıkış yaptım. Orada eğitim gördüm. Buna rağmen ‘ret cevabı’ verdiler. Ekim ayında Londra’da e-Ticaret zirvesi düzenleyecektik. Biz de zirvesi mart ayında Las Vegas’ta düzenleyeceğiz."

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