13 üniversiteye rektör atandı

Kaynak: AA
13 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin önde gelen 13 üniversitesine yeni rektörlerin atanmasını gerçekleştirdi.

Yayımlanan kararlara göre, Ankara Üniversitesi'nde Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Özlenen Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Hasan Mandal, Gazi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Uğur Ünal, Trakya Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dicle Üniversitesi'nde Prof. Dr. Kamuran Eronat, Fırat Üniversitesi'nde Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Prof. Dr. Necip Şimşek, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Prof. Dr. Adnan Sözen ve Çukurova Üniversitesi'nde Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş görevlerine başlayacaklar. Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda yapıldı.

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