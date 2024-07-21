130 Haneli köye 3 milyon TL'lik fatura kesildi! Sayaç okumayan yetkililer telefonlara çıkmadı

Batman'ın Beşiri ilçesinin Doğankavak köyünde yaşayan 130 hane, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından sayaç okuma işlemi yapılmaksızın 3 milyon Türk Lirasını aşkın bir elektrik faturası ile karşı karşıya kaldı. Haziran ayında, DEDAŞ'ın herhangi bir görevli göndermeksizin ve sayaçları okumaksızın bu faturaları düzenlediği bildirildi.

Faturaların miktarı, 20 bin Türk Lirasından 67 Türk Lirasına kadar değişiklik gösterirken, elektrik kullanılmayan boş evlere bile fatura kesildiği ifade edildi. Ayrıca, sıkça meydana gelen elektrik kesintileri sebebiyle, köylülerin evlerindeki elektronik cihazlar ve sulama işlemlerinde kullanılan dinamolar zarar gördü. Köy sakinlerinden Ömer Çelik, yaşanan bu adaletsizlik karşısında haklarını arayacaklarını ve DEDAŞ'a karşı yasal yollara başvuracaklarını belirtti. Ancak, DEDAŞ yetkilileri ise telefonlara yanıt vermedi.