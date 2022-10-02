Üniversitelerde arka kapı atamaları patladı. Usulsüzlükler Sayıştay raporunda

Sayıştay’ın raporları, yükseköğretim kurumlarında “liyakatin yerini arka kapı atamaların aldığını” ve “yasalara aykırı kadrolaşmanın” gerçekleştiğini ortaya koydu. Cumhuriyet Gazetesi’nden Erdem Sevgi’nin haberine göre, raporlara yansıyan atama usulsüzlükleri şöyle:

İTÜ SINIRLARI AŞTI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yönetim Kurulu, dört farklı dekanlık kurdu ve atamalar yaptı. Sayıştay, dekanlık makamına karşılık gelen birimin “cumhurbaşkanınca yapılan planlama çerçevesinde kanunla kurulabileceğine”, buralara yapılacak atamalarda ise “YÖK’ün yetkili olduğuna” dikkat çekerek İTÜ’nün mevzuata aykırı işlem yaptığını raporladı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE YETKİ KARMAŞASI

Sayıştay, geçen yıllarda Ankara Üniversitesi’nde (AÜ) sadece rektör imzasıyla “Daire Başkanı gibi çalışan” 24 koordinatör ve iki koordinatör yardımcısı ataması yapılmasını ve bu isimlere imza yetkisi verilmesini “görev ve sorumlulukların aşılması” olarak değerlendirdi. Bunun üzerine AÜ Senatosu’nda “Yetki ve İmza Devri Yönergesi” oluşturuldu. Ancak Sayıştay, söz konusu unvanı kullananlara yetki devri yapılamayacağını” belirterek AÜ’de “yetki karmaşası” oluştuğuna dikkat çekti.

YASAYA AYKIRI

Yasaya aykırı: Sayıştay, Çukurova ve Fırat üniversitelerinde bazı genel sekreterlik, daire başkanlığı, enstitü, fakülte ve yüksekokul sekreterlikleri ile şube müdürlükleri kadrolarının dolu olmasına rağmen buralara “usule aykırı” vekaleten atamalar yapıldığını belirledi.

SINAVSIZ GİRİŞ

Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi, Giresun ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar üniversitelerindeki çok sayıda şube müdürlüğüne yapılan “arka kapı atamalarla” mevzuatın “bertaraf edildiği” vurgulandı. “Yükselme sınavları” yapılması gerekirken şartları tutmayan isimler görevlere atandı.