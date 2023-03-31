Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında 4 adayın ismi yer alacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Karara göre; Cumhurbaşkanı kesin adayları alfabetik sırayla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’dan oluştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI BAĞIŞ TOPLAMAK İÇİN DÖVİZ HESABI AÇTIRABİLECEK

YSK’nın bir diğer kararına göre ise 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde; Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek. Buna göre; en yüksek nakdi bağış ve yardım miktarı olan 55 bin 598 TL'nin karşılığı döviz tutarını geçmemek kaydıyla, döviz cinsinden nakdi yardımlar yapılabilecek. 55 bin 598 TL’nin döviz karşılığının hesabında, bağış ve yardımın yapıldığı günden bir önceki gün (Pazartesi günü için Cuma günü, genel tatil günlerinden sonra gelen günler için tatilin başlangıcından önceki en son gün) Resmi Gazete'de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınacak.