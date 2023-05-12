Pelin Karahan yeni dizisi için imaj değiştirdi. Sosyal medya ikiye bölündü

Editör: Osmancan EROK

Kavak Yelleri dizisindeki rolüyle tanınan Pelin Karahan, TRT'nin yeni platformu Tabii'de yayınlanacak olan Şebeke dizisinde başrolde yer alacak. Ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü isim imajıyla dikkat çekti.

Başrollerinde Furkan Palalı, Eren Hacısalihoğlu, Hakan Meriçliler, Ceyda Ateş, Savaş Satış gibi isimlerin yer aldığı dizide Tuba karakterini oynayan Pelin Karahan, sarı renkteki saçlarını simsiyah yaptı.

Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu "Tuba... Şebeke 1. sezon Tabii'de" ifadelerini kullandı.

Karahan'ın koyu renkteki saçlarının peruk olduğu düşünülürken takipçiler de ikiye bölündü. Kimi güzel oyuncuyu çok beğenirken kimi de bu imajını beğenmedi.