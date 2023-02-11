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Hatay'da inanılmaz anlar 15 metrelik enkazdan çıkarıldı

Hatay'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Tülin Güzeloğlu, 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Tülin Güzeloğlu'nun enkazda görüntüleri kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 07:09
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15 metrelik enkazdan 1167 saat sonra çıkarıldı

Hatay'da inanılmaz anlar 15 metrelik enkazdan çıkarıldı
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İHA'nın haberine göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 8 katlı Ahmet Gürses Apartmanı'nda yaşayan 57 yaşındaki Tülin Güzeloğlu deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı. 

Güzeloğlu 8 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kuşadası, Şimşekler ve Meksika arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 116 saat sonra kurtarıldı. 

Tülin Güzeloğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan enkazdan kurtarılan Tülin Güzeloğlu kendisini kurtaran arama kurtarma ekiplerine bir tepsi baklava sözü verdi.

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