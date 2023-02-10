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Ürperten görüntü depremin 5. günü ortaya çıktı. Cehennem yarığı gibi

Hatay Altınözü'nde yer, 209 metre yarıldı. Ürperten görüntü depremin 5. gününde herkesi korkuttu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 23:34
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Hatay'da ürperten görüntü! Cehennem yarığı gibi

Ürperten görüntü depremin 5. günü ortaya çıktı. Cehennem yarığı gibi
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu.
Yaklaşık 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki çukur vatandaşları tedirgin etti.
Bazı vatandaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını aynı bölgede yine yeşil ışık gördüklerini söyledi.
"ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"
Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz, “Çok büyük bir patlama oldu, ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu taraf tarlaydı, dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu.” dedi.
"BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini ise “Patlama buradan çıkmış. Çökmüş böyle bir şey yok. Patladığını görenler var. İnanamadım. Buradan yeşil dumanlar çıkmış.” diye konuştu.


 

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