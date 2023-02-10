Mustafa Yıldızdoğan depremde ailesinden kara haberi verdi

Yıldızdoğan deprem enkazından “Baldızım, iki oğlu ve küçücük torununun cansız bedenlerini çıkardık” diyerek acısını paylaştı.

“Baş koymuşum Türkiye’min yoluna” şarkısı ile gönüllerde taht kuran Mustafa Yıldızdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Gaziantep Nurdağı’nda bu evden baldızım, iki oğlu ve küçücük torununun cansız bedenlerini çıkardık. Yüzlerce yakınım, tanıdığım vefat etti. Moloz yığınlarına boş boş bakan gözlerdeki acı ve çaresizlik tarif edilemez.” ifadelerini kullandı.

Yıldızdoğan paylaşımının devamında “Hala enkaz altında binlerce can var. Enkaz altında kalanlar için kurtarma ekiplerimiz cansiperhane gece gündüz çalışıyorlar” dedi.

Yıldızdoğan şöyle devam etti “Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. Askerlerimize, polislerimize, bütün kurtarma ekiplerine, bütün belediyelerimize, sivil toplum örgütlerimize, yabancı ülke kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum.

Keşkeler tabii ki çok. Ancak önceliğimiz keşkelerle vakit kaybetmeden bu yaraların nasıl sarılacağını düşünmek olmalı. Tek derdimiz milletimiz, tek derdimiz bu yaraları saracak güçlü devletimiz olmalıdır. Devlet, kurumlarıyla devlettir.”