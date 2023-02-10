10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mustafa Yıldızdoğan depremde ailesinden kara haberi verdi

Mustafa Yıldızdoğan depremde ailesinden kara haberi verdi

Ülkücü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan merkezi Kahramanmaraş olan depremde yakın ailesinden kayıplar olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 23:14
Takip Et

Mustafa Yıldızdoğan depremde ailesinden kara haberi verdi

Mustafa Yıldızdoğan depremde ailesinden kara haberi verdi
+
Aa
-

Yıldızdoğan deprem enkazından “Baldızım, iki oğlu ve küçücük torununun cansız bedenlerini çıkardık” diyerek acısını paylaştı.

“Baş koymuşum Türkiye’min yoluna” şarkısı ile gönüllerde taht kuran Mustafa Yıldızdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Gaziantep Nurdağı’nda bu evden baldızım, iki oğlu ve küçücük torununun cansız bedenlerini çıkardık. Yüzlerce yakınım, tanıdığım vefat etti. Moloz yığınlarına boş boş bakan gözlerdeki acı ve çaresizlik tarif edilemez.” ifadelerini kullandı.

Yıldızdoğan paylaşımının devamında “Hala enkaz altında binlerce can var. Enkaz altında kalanlar için kurtarma ekiplerimiz cansiperhane gece gündüz çalışıyorlar” dedi.

Yıldızdoğan şöyle devam etti “Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. Askerlerimize, polislerimize, bütün kurtarma ekiplerine, bütün belediyelerimize, sivil toplum örgütlerimize, yabancı ülke kurtarma ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum.

Keşkeler tabii ki çok. Ancak önceliğimiz keşkelerle vakit kaybetmeden bu yaraların nasıl sarılacağını düşünmek olmalı. Tek derdimiz milletimiz, tek derdimiz bu yaraları saracak güçlü devletimiz olmalıdır. Devlet, kurumlarıyla devlettir.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
2
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
3
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
4
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Depremin görüntüsü dehşete düşürdü. Yer halı gibi sallanıyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
5
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Nuri Şahin ve eşi depremzede çocuklara koştu
6
﻿Nuri Şahin ve eşi depremzede çocuklara koştu
﻿Nuri Şahin ve eşi depremzede çocuklara koştu
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
7
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Zeytinburnu'nda denize düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Zeytinburnu'nda denize düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Zeytinburnu'nda denize düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı
﻿Otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı
﻿Otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı
﻿Gaziantep merkezde doğal gaz dağıtımı başladı
﻿Gaziantep merkezde doğal gaz dağıtımı başladı
﻿Gaziantep merkezde doğal gaz dağıtımı başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.