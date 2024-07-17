154 kiloluk üvey anne çocuğunu üstüne oturarak ezdi

ABD'nin Indianapolis eyaletinde 48 yaşındaki Jennifer Lee Wilson isimli bir kadın 10 yaşındaki evlatlık oğlu Dakota Levi Stevens'i öldürme suçuyla tutuklandı.

KOCASI EVLATLIK EDİNMİŞTİ

NBC Chicago'da yer alan habere göre, Dakota, Jennifer Lee Wilson ve kocası tarafından evlat edinildi.

Wilson, çocuklara işlerini bitirdikten sonra dışarı çıkıp oynayabileceklerini söyledi. Annenin belirttiğine göre Dakota ise Wilson'ı dinlemedi. Kapıdan çıkan çocuk, bir süre sonra sokakta bir kadınla konuşurken görüldü.

Anne Jennifer Dakota'dan araca binmesini istedi, ancak Dakota reddetti.Bir süre tartıştıktan sonra Dakota sonunda araca bindi ve Wilson ile birlikte eve gitti.

Dakota, eve geldiklerinde ise arabadan inmek istemedi. Arabanın arka kapısını açan anne, çocuğu dışarıya çıkarttı. Ardından çocuğun üzerine oturan kadın Dakota'ya "Rol mu yapıyorsun?" diye sordu, onu çevirdi ve göz kapaklarının soluk göründüğünü fark etti.

5 DAKİKA ÜZERİNDE YATMIŞ

Wilson daha sonra kalp masajı yaparak acil servisi aradı. Anne verdiği ifade de yaklaşık beş dakika boyunca Wilson'ın üzerinde yattığını söyledi.

Mahkemede gösterilen videoalar, Wilson'ın Dakota'nın boynuna ve baş bölgesine yakın bir yerde yatmasıyla başlıyor. Dakota, 20 saniyelik videonun tamamı boyunca çığlık atıyor.

İkinci videoda Wilson, Dakota'nın üzerinde, sağ kolu ve dirseği yerde ve çocukla birlikte, mahkeme dosyasına göre 20 saniye boyunca ağlıyor ve çığlık atıyor.

Üçüncü videoda Wilson, Dakota'nın üzerinde, çocuğun kolları başının üstünde görünüyor.

Dakota da dördüncü videoda hareket etmiyor.

Beşinci videoda Wilson'ın bir dizi çocuğa dönük ve birkaç kez "Dakota!" dediği görülüyor. Çocuk cevap vermeyince "Dakota" diye bağırmaya başlıyor ve diğer çocuklarından birinden 911'i aramasını istiyor.

6 DAKİKA BOYUNCA HAREKETSİZ KALDI



10 yaşındaki çocuğun 6 dakika 48 saniyelik videonun tamamı boyunca hareket etmediği ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerine göre Dakota'nın iki gün sonra öldüğü bildirildi.

Çocuğun ölüm nedeni oksijen yetersizliği sonucu cinayet olarak değerlendirdi.

ANNE TUTUKLANDI

Jennifer Lee Wilson, bu hafta tutuklandı ve suçlu bulunması halinde altı yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

ANNENİN 157 KİLO AĞIRLIĞINDA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yetkililer, Indiana ehliyet kayıtlarında Wilson'ın 157 kilo ağırlığında olduğunu belirtti.