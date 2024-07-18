Erdoğan'ın imzası ile atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de

18 Temmuz Resmi Gazete'de yer alan atama kararları listesi:
-Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na Hakkı Susmaz atandı.
-Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne Bekir Keleş atandı.
Adlı Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevinden alındı.
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklerine atamalar yapıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikiliği Bakanlığı üt kademe kamu yöneticileri görevden alınarak yenilere atandı.
-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Yahya Kesimal atandı.
-Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Aydemir
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Maliki Ejder Batur atandı.
-Tokat Valiliğine İstanbul Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü atandı.
-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğine Mesut Cemil İşler atandı.
-Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğine Uğur Nurallahoğlu atandı.
-Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine Oğuz Serkant Akın atandı.