Bursa'da akıl almaz olay: Damat komalık oldu gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da akıl almaz olay: Damat komalık oldu gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

Bursa'da yaşanan bir olayda, iki aile arasındaki anlaşmazlık şiddetli bir çatışmaya dönüştü. İki gün önce ağır yaralanan damadın akrabaları, gelinin ailesine ait eve saldırı düzenledi. Meydana gelen olayda bir kişi bıçaklanarak, diğer bir kişi ise darp sonucu yaralandı.

Bursa'nın merkezi Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde Başak Sokak'ta yaşanan olay, iki aile arasındaki anlaşmazlığın şiddet olayına dönüşmesiyle sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce gelin ve damat arasında çıkan tartışma büyüyerek aile büyüklerine taşındı.

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Gelinin ailesi, kızlarını damadın elinden almak istedi ancak damadın direnmesi üzerine tansiyon yükseldi. İki gün önce yaşanan kavgada damat, gelinin ailesi tarafından ağır şekilde darp edildi ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Bu olayın ardından damadın ailesi, oğullarına saldıran aile bireylerinin evine giderek camları kırdı ve içeride bulunan iki kişiyi darp etti.

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Saldırıda bıçakla yaralanan iki kişi, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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