Hatay'da depreme yakalanan ve ilk dakikadan itibaren yardım çağrısıyla gündeme gelen Hatayspor'un eski antrenörü Gökhan Zan, gözyaşlarıyla yaptığı yardım çağrılarıyla dikkat çekmişti.

Halktv’nin haberine göre, Hatayspor'un eski antrenörü Gökhan Zan İYİ Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

İsmail Küçükkaya, 'Yeni Bir Sabah' programında Gökhan Zan'ın adaylığı ile ilgili gelişmeyi duyurdu.

Küçükkaya, şunları söyledi:

"Gökhan Zan, Hatay'da depremzedeydi. Eşi ile birlikte buraya geldi geçen hafta ve Türkiye kilitlenmişti. Gökhan Zan da o yayının hemen ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından davet edildi. Eşi Müge Zan ile birlikte Akşener'le görüştü. Akabinde de Akşener telefonda da söyledi, orada da söyledi. 'Sen mutlaka siyasette olmalısın. Nerede istiyorsan. Eğer gönlün CHP'de ise onu da ayarlarız, biz artık Millet İttifakı'yız' demiş. Gökhan Zan ve eşi de bugün İYİ Parti'nin grup toplantısına gidiyor."

AKŞENER'E SARILMIŞTI

Gökhan Zan ile deprem bölgesi Hatay'da karşılaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Zan'a sarılarak "Sen bizi ayağa kaldırdın. Allah bin kere razı olsun senden, samimiyetle söylüyorum. Her bir videonu ağlayarak izledim. İyi ki de yaptın, dikkat çektin buraya. Çok insanın kurtarılmasına vesile oldun" demişti.

Akşener'in ağlamamak için kendini tuttuğu ise gözlerden kaçmadı.

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