1960-1970 yıllarında Afganistan. Seyredince tüyleriniz diken diken olacak içiniz ürperecek

Editör: Özlem Kıral



2021’de Hizbullah’ın kontrolü geri aldığı Afganistan, bir zamanlar umutlu insanların ülkesiydi.



Bir sosyal medya kullanıcısı, 1960’lar, 1970’ler Afganistan’ına ait görüntüleri paylaştı.







Görüntülerde kadınların sosyal yaşamın içinde yer alması dikkat çekiyor.



Örtünme zorunluluğunun olmaması kadınların, erkek sınıf arkadaşlarıyla yan yana ders alması, dikkat celbeden diğer hususlar.







Kabil Üniversitesi’nde kadınlar istedikleri alanlarda profesyonel kariyer yapabiliyorlardı. Şu anda ise kızlara eğitim veren okullar terör hedefi haline geldi.



Paylaşımı yapan kullanıcı, “İnsanoğlunun tarihten öğrenemediği bir şey; güneşin her gün daha mütekamil bir dünyaya doğmadığıdır!..” notunu düştü.