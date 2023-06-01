1960-1970 yıllarında Afganistan. Seyredince tüyleriniz diken diken olacak içiniz ürperecek

Afganistan’ın yaklaşık 50 yıl önceki görüntüleri, yaşanan trajik değişimi gözler önüne seriyor.

1960-1970 yıllarında Afganistan. Seyredince tüyleriniz diken diken olacak içiniz ürperecek

Editör: Özlem Kıral

2021’de Hizbullah’ın kontrolü geri aldığı Afganistan, bir zamanlar umutlu insanların ülkesiydi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, 1960’lar, 1970’ler Afganistan’ına ait görüntüleri paylaştı.

af1.jpg

Görüntülerde kadınların sosyal yaşamın içinde yer alması dikkat çekiyor.

Örtünme zorunluluğunun olmaması kadınların, erkek sınıf arkadaşlarıyla yan yana ders alması, dikkat celbeden diğer hususlar.

af2.jpg

Kabil Üniversitesi’nde kadınlar istedikleri alanlarda profesyonel kariyer yapabiliyorlardı. Şu anda ise kızlara eğitim veren okullar terör hedefi haline geldi.

Paylaşımı yapan kullanıcı, “İnsanoğlunun tarihten öğrenemediği bir şey; güneşin her gün daha mütekamil bir dünyaya doğmadığıdır!..” notunu düştü.

af3.jpg

af4.jpg

aa.jpg

İlgili Haberler
Seçim sonucuna üzülen genç kız: Yemek yemiyorum ağlıyorum. Başımıza gelenler Hizbullahçı
Seçimden sonra ilk ekmek zammı geldi. AKP’nin kalesinde ekmeğe yüzde 25 zam
Ya bu görüntüler yalan ya da açıklanan Suriyeli Afgan sayısı. Her yer Afgan ve Suriyeli kaynıyor
Plana sadık kalmak bu muydu. Arap ve Afganların kutlamaları devam ediyor. Milliyetçilik denilerek bu plan uygulandı
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nı sel vurdu Güncel
Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nı sel vurdu
Rüyada kiraz görmek ne anlama geliyor? Rüyada kiraz görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kiraz görmek ne anlama geliyor? Rüyada kiraz görmek ne demek?
Türkler Londra’dan kapış kapış ev alıyor. İngilizlerin en ağır gazetesi The Times açıkladı Güncel
Türkler Londra’dan kapış kapış ev alıyor. İngilizlerin en ağır gazetesi The Times açıkladı
Uzmanından çocuklarla ilgili ailelere kritik televizyon uyarısı Sağlık
Uzmanından çocuklarla ilgili ailelere kritik televizyon uyarısı
Ünlü oyuncu John Beasley hayatını kaybetti Magazin
Ünlü oyuncu John Beasley hayatını kaybetti
Avrupa Birliği çalışanlarına "yapay zeka kullanmayın" sınırlaması Teknoloji - Otomotiv
Avrupa Birliği çalışanlarına "yapay zeka kullanmayın" sınırlaması
İsveç'te terörle mücadeleye ceza yasası yürürlüğe girdi Dünya
İsveç'te terörle mücadeleye ceza yasası yürürlüğe girdi