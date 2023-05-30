Plana sadık kalmak bu muydu. Arap ve Afganların kutlamaları devam ediyor. Milliyetçilik denilerek bu plan uygulandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesine sevinen Suriyeli ve Afgan sığınmacılar Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde coşkuyla kutlama yaptı.

Plana sadık kalmak bu muydu. Arap ve Afganların kutlamaları devam ediyor. Milliyetçilik denilerek bu plan uygulandı

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan’ın tekrar iktidar seçilmesi, vatandaşlık alıp oy kullanma hakkı tanınan sığınmacılarda büyük sevinç yarattı.

HALAYLI TÜRKÜLÜ SEÇİM KUTLAMASI

Suriye’den, Afganistan’dan ve Arabistan’dan Türkiye’ye göç edenlerin ülkenin pek çok yerinde gerçekleştirdikleri seçim kutlamalarının görüntüleri medyada geniş yer bularak tepkilere de sebep oldu.

Son gelen görüntüler büyük depremin yaşandığı illerden biri olan Şanlıurfa’ya ait. Pek çoğunun Suriyeli veya Afgan olduğu tahmin edilen kişilerin AKP’nin seçilmesini halay ve dans eşliğine şarkı söyleyerek büyük bir coşkuyla kutlaması kameralara yansıdı.

PLANA SADIK KALMAK BU MUYDU

İkinci tur seçimleri için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan, ''Cumhur İttifakı'nın elemanı'' dediği Sinan Oğan, resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin "Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Oğan, Erdoğan’ı destekleyerek kazananın Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası olduğunu söylemişti.

SÜLEYMAN SOYLU DA BÖYLE DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Mayıs sonrası AKP'nin sığınmacı politikasıyla ilgili, “Kardeşlerimizin hiçbirini can güvenliğinin olmadığı bir noktaya teslim edemeyiz, Allah bizi yakar. Tayyip Erdoğan 100 yıl sonra Suriyelileri ölüme gönderen bir lider olarak anılmak istemez” açıklamasını yapmıştı.

d1.jpg

ekran-goruntusu-2023-05-30-135622.jpg

c4.jpg

c5.jpg

İlgili Haberler
Suriyeliler seçim kutlamasında Meral Akşener'e küfür etti
"Suriyelilerin kalmasını mı kutladınız. Doların 20 lira olmasını mı?
Kaderimizi belirleyen sığınmacılar böyle kutlama yaptı. Onlara neden vatandaşlık verildiğini artık herkes anlamıştır
Türkiye'nin kaderini belirleyen Suriyeliler ülkelerinde seçim sonucunu kutladılar
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Seçim sonrası ilk ithalat. Yüzen ahır geldi birileri ellerini ovuşturdu Ekonomi
Seçim sonrası ilk ithalat. Yüzen ahır geldi birileri ellerini ovuşturdu
Tekirdağ ve 5 il için sağanak uyarısı Güncel
Tekirdağ ve 5 il için sağanak uyarısı
Bacakların şişenler, yanma, huzursuzluk, kramp hissedenler dikkat. Uzmanı tehlikeyi açıkladı Sağlık
Bacakların şişenler, yanma, huzursuzluk, kramp hissedenler dikkat. Uzmanı tehlikeyi açıkladı
Otomobile çarpan motosiklet yandı Güncel
Otomobile çarpan motosiklet yandı
YSK sonuçları paylaştı. Partilerin vekil sayıları netleşti Siyaset
YSK sonuçları paylaştı. Partilerin vekil sayıları netleşti
Demet Özdemir’in boşandığı eşi Oğuzhan Koç’un evine neden gittiği ortaya çıktı Magazin
Demet Özdemir’in boşandığı eşi Oğuzhan Koç’un evine neden gittiği ortaya çıktı
İngilizler Erdoğan'ın kazanmasından memnun. Erdoğan'ın kazanmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı dediler Güncel
İngilizler Erdoğan'ın kazanmasından memnun. Erdoğan'ın kazanmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı dediler