Plana sadık kalmak bu muydu. Arap ve Afganların kutlamaları devam ediyor. Milliyetçilik denilerek bu plan uygulandı

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan’ın tekrar iktidar seçilmesi, vatandaşlık alıp oy kullanma hakkı tanınan sığınmacılarda büyük sevinç yarattı.

HALAYLI TÜRKÜLÜ SEÇİM KUTLAMASI

Suriye’den, Afganistan’dan ve Arabistan’dan Türkiye’ye göç edenlerin ülkenin pek çok yerinde gerçekleştirdikleri seçim kutlamalarının görüntüleri medyada geniş yer bularak tepkilere de sebep oldu.

Son gelen görüntüler büyük depremin yaşandığı illerden biri olan Şanlıurfa’ya ait. Pek çoğunun Suriyeli veya Afgan olduğu tahmin edilen kişilerin AKP’nin seçilmesini halay ve dans eşliğine şarkı söyleyerek büyük bir coşkuyla kutlaması kameralara yansıdı.

PLANA SADIK KALMAK BU MUYDU

İkinci tur seçimleri için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan, ''Cumhur İttifakı'nın elemanı'' dediği Sinan Oğan, resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin "Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Oğan, Erdoğan’ı destekleyerek kazananın Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası olduğunu söylemişti.

SÜLEYMAN SOYLU DA BÖYLE DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Mayıs sonrası AKP'nin sığınmacı politikasıyla ilgili, “Kardeşlerimizin hiçbirini can güvenliğinin olmadığı bir noktaya teslim edemeyiz, Allah bizi yakar. Tayyip Erdoğan 100 yıl sonra Suriyelileri ölüme gönderen bir lider olarak anılmak istemez” açıklamasını yapmıştı.