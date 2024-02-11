'20 bin taraftarımızla Galatasaray'a karşı oynayacağız'

Eryaman Stadı'nın zemininde yaşanan sıkıntı, Galatasaray'ı tedirgin etti. Sarı-Kırmızılı kulüp; 18 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak mücadelenin başka bir stada alınması için TFF'ye başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Bu tartışmalar yaşanırken Ankaragücü cephesinden sert bir açıklama geldi.

Basın sözcüsü Hüseyin Aytekin, "Şunu net bir şekilde ifade etmem lazım. 4-5 gün içinde 3 maç oynandı. Sonra TFF statta denetim yaptı ve denetimden 1 gün sonra Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını oynattı. Şu an 9 günlük ara var. Çok ciddi çalışma yapılıyor. O gün sahanın daha iyi olacağı kesin. 4-5 gün içinde 3 maç oynatan ve 1 gün sonra Trabzonspor maçına onay veren TFF! 9 gün ara veren ve her gün bakım yapılan bir stadyum var. Hava şartları da iyi. Bu nasıl bir tartışma konusu oluyor, çok şaşkınız. Biz o gün 20.000 seyircimizle Galatasaray'a karşı oynayacağız. Gençlerbirliği ve Trabzonsporlu futbolcular o sahada oynadıysa, bakım yapılan sahada Ankaragücü ve Galatasaray oynayacaktır" dedi.