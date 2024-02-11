Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert 'kör hakem' cevabı

Kaynak: Fenerbahçe
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok sert 'kör hakem' cevabı
Kadıköy'de oynanan Alanyaspor maçının hakem yönetimine sert ifadeler kullanan Galatasaray'a, Fenerbahçe'den vakit kaybetmeden yanıt geldi.

Alanyaspor maçının hakem yönetimine sert ifadeler kullanan Galatasaray'a, Fenerbahçe'den vakit kaybetmeden yanıt geldi.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı 2-2 sonuçlandı, liderlik koltuğu Galatasaray'a geçti.
Karşılaşma sonunda Sarı-Kırmızılı kulüp; Kadıköy'de oynanan karşılaşma sonunda hakem yönetimine sert tepki göstermişti. Galatasaray'dan, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı... Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" şeklinde paylaşım yapılmıştı.

Fenerbahçe'den jet yanıt geldi...
Sarı-Lacivertli kulübün x hesabından, Galatasaray'ın açıklaması alıntılanıp, "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz;
“Kişi kendinden bilir işi…”
Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak,
FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK" denildi.

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