Galatasaray'da 5. yıldızı takıp futbolu bırakacak yıldızı Sinan Engin açıkladı

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray hakkındaki değerlendirmesinde sezon sonuna dair da önemli bir iddiayı ortaya attı.

Engin, "Galatasaray'da form sorunu var ama galibiyet almayı biliyorlar. Bu formda Galatasaray bir yerde takılır" derken şu iafadeleri kullandı:

"BU NASIL BİR ŞEY?"

Kerem Aktürkoğlu'nun ayağı kırılması mı lazım kırmızı kart çıkması için? Dubois'in Kerem'e yaptığı hareket bariz kırmızı kart! Bu nasıl bir şey, bu iyi niyet mi?

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Torreira haricinde kimseyi istekli göremiyoruz. Kerem Aktürkoğlu korkarak oynuyor.

"ICARDI'Yİ ISLIKLARLARSA..."

Galatasaray'ın en büyük problemi Icardi. Kaç maçtır takımı yalnız bırakıyor. Tribünler bir gün Icardi'yi ıslıklarsa şaşırmayın.

Galatasaray'ın defansı Abdülkerim Bardakcı'yı özlüyor. Abdülkerim Bardakcı bu sezon 8'den çok gol atar.

Benim bildiğim, benim tanıdığım Muslera 42 yaşına gelene kadar oynar. Muslera, Galatasaray'da 5. yıldızı takar ve futbolu bırakır.