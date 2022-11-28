Güney Kore'nin Gana karşısında yaptığı büyük hatayı açıkladı

Dünya Kupası'nda Ronaldo'lu H Grubunda Güney Kore ile Gana karşı karşıya geldi.

Gana ilk maçta Portekiz'e direnmiş ancak 3-2 kaybetmişti. Güney Kore ise Uruguay'la 0-0 berabere kaldı. Grubun daha az favori olan iki takımı 3 puana uzanmak için mücadele etti.

DAHA BASKILI BAŞLAYAN TARAF GÜNEY KORE

Maç ilk dakikalarda sakin başladı ancak Güney Kore Gana üstünde baskı kurmak istedi. Gana kapandı ve atak yapmakta zorlandı.

GÜNEY KORE'NİN SİLAHI: SON-HEUNG MIN

Güney Kore Tottenham'ın yıldızı kaptan Son-Heung Min ile etkili olmaya çalıştı. Stoper hattında ise eski Fenerbahçeli Kim Min Jae farkını her maç olduğu gibi bu maçta da gösteriyordu.

BASTIRAN GÜNEY KORE İLK GOLÜ ATAN GANA

Gana maçın ilk golünü 24'de buldu. Southamptonlu stoper Mohamed Salisu topu ağlara gönderen isim oldu. Gana maçtaki ilk isabetli şutunda golü buldu.

GANA AÇILDI FARKI İKİYE ÇIKARDI

34.dakikada Ajax'ın genç yıldızı Mohammed Kudus, eski Fenerbahçeli Jordan Ayew'in pasıyla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Ayrıca Gana'nın ikinci isabetli şutu gol oldu.

İlk yarıda Güney Kore baskılı oynamasına rağmen kalesinde 2 gol gördü.



BERABERLİK 3 DAKİKADA GELDİ

Güney Kore 2-0 geride olduğu maçı 3 dakikada 2-2'ye getirmeyi başardı. 58'de fark 1'e indiren gol geldi ve Gana şoku atlatamadan Kore ikinci golü kaydetti.

Takım çabuk uyandı ve C. Kyu-Sung, attığı 2 golle takımın kahramanı oldu.

GOL DÜELLOSU:2-3

Gana 68.dakikada Mohammed Kudus ile yeniden öne geçti. Inaki Williams'ın pasında Mohammed Kudus ceza alanı sağ çaprazından sol ayağıyla muhteşem tek vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Bu gol sonrası Gana takımı büyük bir sevinç yaşadı.

MAÇIN KIRILMA ANI

Maçın kırılma anı 77.dakikada yaşandı. Rakipten seken top önünde kalan Jin-Su Kim'in uzak köşeye vurduğu top, kaleye doğru giderken Gana savunması topu çizgiye yakın bir yerden uzaklaştırdı.

GANA 3 PUANA UZANDI

Son bölümleri büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi Gana 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Gana 3 puana çıkarken, Güney Kore 1 puanda kaldı.

Grup iyice karıştı. Akşam oynananacak Portekiz-Uruguay maçı da grubun şekillenmesinde etkili olacak.

H grubunda son hafta Güney Kore Portekiz ile, Gana Uruguay ile karşılaşacak.