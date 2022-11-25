Kara maskeli adamın sırrı

Güney Kore futbol takımının kaptanı ve yıldız golcüsü Son Heung-min , dün Uruguay'a karşı oynadığı ilk maçına yüzünün üst yarısını kapatan siyah bir maskeyle sahaya çıktı.



Bu korumayı kullanmak zorunda olmasının nedeni, 1 Kasım'da İngiliz Tottenham Hotspur ile Olympique de Marseille arasındaki oynanan maçta Kongolu defans oyuncusu Chancel Mbemba ile çarpıştığında sol göz çukurunun kemiklerinin kırılmasıydı.