Kara maskeli adamın sırrı

Güney Kore futbol takımının kaptanı ve yıldız golcüsü Son Heung-min , dün Uruguay'a karşı oynadığı ilk maçına yüzünün üst yarısını kapatan siyah bir maskeyle sahaya çıktı.
Bu korumayı kullanmak zorunda olmasının nedeni, 1 Kasım'da İngiliz Tottenham Hotspur ile Olympique de Marseille arasındaki oynanan maçta Kongolu defans oyuncusu Chancel Mbemba ile çarpıştığında sol göz çukurunun kemiklerinin kırılmasıydı.
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