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Kara maskeli adamın sırrı

Güney Kore'nin yıldızı Son Heung-min, Uruguay maçına siyah maske ile çıktı. İşte nedeni...

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:25
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Son Heung-min maça neden siyah maske ile çıktı? Kara maskeli adamın sırrı

Kara maskeli adamın sırrı
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Güney Kore futbol takımının kaptanı ve yıldız golcüsü Son Heung-min , dün Uruguay'a karşı oynadığı ilk maçına yüzünün üst yarısını kapatan siyah bir maskeyle sahaya çıktı.


Bu korumayı kullanmak zorunda olmasının nedeni, 1 Kasım'da İngiliz Tottenham Hotspur ile Olympique de Marseille arasındaki oynanan maçta Kongolu defans oyuncusu Chancel Mbemba ile çarpıştığında sol göz çukurunun kemiklerinin kırılmasıydı.

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