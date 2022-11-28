Kupanın maskeli süvarileri

Dünya Kupası'nda Güney Koreli Son Heung-min, Hırvat Joško Gvardiol ve Tunuslu Ellyes Skhiri maske takan futbolcular.

Bu maskeler yüksek teknoloji ürünü koruyucu cihazlar.

Polikarbonat malzemelerden yapılıyor ve yüz yaralanmaları geçirmiş sporcuları koruyarak daha fazla hasar olmadan oynamalarını sağlıyor. Bazıları, her bir sporcunun yüzünün hatlarına tam olarak uyması için 3D yazıcılarda basılıyor.

Dünya Kupası'nda maske takan 3 futbolcu Güney Koreli Son Heung-min, Hırvat Joško Gvardiol ve Tunuslu Ellyes Skhiri bu yöntemle sahada tedirgin olmadıklarını söylüyorlar.