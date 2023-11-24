2015’te faizler düşmeli diyen Arda Turan parasını yüzde 250 faizle katlamak isterken dolandırıldı

Yüzde 250 faiz alma vaadiyle girdiği Fatih Terim Fonunda 7 milyon 500 bin dolar kaybeden Arda Turan'ın 2015 yılındaki, "Türk ekonomisi çok iyi ancak faizler düşmeli" demeci yeniden gündeme geldi.

Teknik direktör Fatih Terim'in Denizbank Levent Şube Müdürü, aynı zamanda kendisinin de bir dönem finans danışmanı olan Seçil Erzan'a 300 bin dolar vererek başlayan ve adının da zamanla 'Fatih Terim Fonu' olarak kaldığı dolandırıcılık zincirinde Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok kişi dolandırıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

Arda Turan 7 milyon 500 bin dolarla en çok kaybeden futbolcular arasında yer alırken 2015 yılında Arda Turan'ın verdiği bir ropörtajda söyledikleri yeniden gündem oldu.

Atletico Madrid'de oynadığı dönemde Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'ya konuşan Turan, "Yatırımlarımı gayrimenkule yapıyorum, Türk ekonomisi çok iyi ancak faizler düşmeli" ifadelerini kullanmıştı.

8 yıl sonra yüzde 250 faiz almak isterken 7.5 milyon dolandırılan Arda Turan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.