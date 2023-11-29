Arda Turan gerçek servetini açıkladı: Dolandırıldığım para servetimin 6'da 1'i bile değil

Seçil Erzan'dan en çok para kaybeden isim olan Arda Turan, gerçek servetini açıklarken, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Turan gerçek servetini açıkladı: Dolandırıldığım para servetimin 6'da 1'i bile değil

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimlerinde bulunduğu, 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandıran Seçil Erzan davası devam ediyor.
Her gün yeni bir gelişme ortaya çıkarken, Arda Turan sessizliğini bozdu.

''SERVETİMİN 6'DA 1'İ BİLE DEĞİL''
Oda TV'ye açıklamalar yapan Arda Turan, hakkında çıkan kara para iddialarını kesin bir dille yalanlarken, "Ne kara parası, ben 600 maç oynadım. 100'ün üstünde milli takım forması giydim. Dolandırıldığım para servetimin 6'da 1'i bile değil." dedi.

Arda Turan'ın sözleri şu şekilde;

"Ben sadece DenizBank ve Şube Müdürü Seçil Erzan'a güvendim. "Parayı da bizzat bankada şube müdürüne teslim ettim. Bana DenizBank'ın güvencesi olduğunu söyledi. Ben fon, eurobond gibi şeylerden anlamam. İşin içinde güvenilir isimlerin olduğunu söyledi. Ben de güvendim."

"Kameraları da kapatmış kadın. O nedenle bankanın içinde para verdiğim görüntüler yok."

''KİMSE ARAYIP SORMADI''
"Tek üzüldüğüm şeyse kimsenin arayıp sormaması, geçmiş olsun dememesi. Bu ülkede başarılı olunca insanların sürekli aşağıya çekmeye çalışması çok üzücü."

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