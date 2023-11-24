Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia etmişti. Aslıhan Doğan Turan'dan ilk açıklama

Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen ve “13 milyon 900 bin doları elden verdim” açıklamasıyla gündem olan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan, ilk kez konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia etmişti. Aslıhan Doğan Turan'dan ilk açıklama

Futbol dünyasına bomba gibi düşen dolandırıcılık olayının en çok konuşulan ismi Arda Turan oldu. Bankacı Seçil Erzan’a elden 13 milyon 900 bin dolar verdiğini söyleyen Turan’ın ifadesi olay yarattı.

6560440086b24a37f42750d4.jpg

Habertürk'te yer alan habere göre; Önceki gün Bebek’te görüntülenen ünlü futbolcunun eşi Aslıhan Turan’a konuyla ilgili sorular yöneltildi.

656041da86b24a37f42750cb.jpg

“KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ”

Konuşmak istemeyen Aslıhan Turan, “Lütfen lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim zaten. Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi, ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?” dedi.

nhgmnhgm.jpg

Turan, “Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum” diyerek uzaklaştı.

İlgili Haberler
Arda Turan ile bankacı kadının konuşması ortaya çıktı. Fatih Terim Fonu olayında bomba gelişme
Arda Turan'ın bankacı Seçil Erzan'la konuşmaları ortaya çıktı: Fatih hoca karda mı?
Arda Turan balya balya dolarları kolilere koyup bankaya götürdü. Şerafettin Tilki tarihi dolandırıcılığın detaylarını açıkladı
Arda Turan 14 milyon doları elleriyle nasıl teslim ettiğini 'Mahvoldum' diyerek anlattı
Öne Çıkanlar
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi Magazin
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme Gündem
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı Gündem
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak Yaşam
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi Gündem
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi
Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü Dünya
Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü
Kanser savar besin karaciğeri tertemiz yapıyor. Günde 1 porsiyon tüketmek yetiyor Sağlık
Kanser savar besin karaciğeri tertemiz yapıyor. Günde 1 porsiyon tüketmek yetiyor