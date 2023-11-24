Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar dolandırıldığını iddia etmişti. Aslıhan Doğan Turan'dan ilk açıklama

Futbol dünyasına bomba gibi düşen dolandırıcılık olayının en çok konuşulan ismi Arda Turan oldu. Bankacı Seçil Erzan’a elden 13 milyon 900 bin dolar verdiğini söyleyen Turan’ın ifadesi olay yarattı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Önceki gün Bebek’te görüntülenen ünlü futbolcunun eşi Aslıhan Turan’a konuyla ilgili sorular yöneltildi.

“KONUŞMAM DOĞRU OLMAZ”

Konuşmak istemeyen Aslıhan Turan, “Lütfen lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim zaten. Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi, ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?” dedi.

Turan, “Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum” diyerek uzaklaştı.

