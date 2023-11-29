Parayı Bill Gates’e değil Fatih Terim fonuna yatıran Arda Turan büyük serveti kaçırmış

Aralarında, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı gibi isimlerin de bulunduğu, futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan, Arda Turan’ın 13.9 milyon dolarını aldı.

Finans alanında öğretim görevlisi olan Cem Soner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Turan’ın 2015 yılında Bill Gates ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Soner, Arda Turan’ın o dönemde 13.9 milyon doları Microsoft’tan hisse alarak değerlendirmesi halinde bugün 93.9 milyon dolara sahip olacağını ifade etti.

Cem Soner’in ilgili paylaşımı şu şekilde: “Arda Turan ve Bill Gates'in o meşhur fotoğrafı 16 Aralık 2015'te çekilmiş. Eğer Arda fona kaptırdığı $13.9 milyonu tam o gün Bill Gates'e elden teslim edip "Abi ben seninle Microsoft'ta ortak olmak istiyorum" deseydi bugün $93.7 milyona sahip olacaktı.”