Parayı Bill Gates’e değil Fatih Terim fonuna yatıran Arda Turan büyük serveti kaçırmış

Son günlerin gündeminden düşmeyen Fatih Terim fonuna en fazla parayı kaptıran Arda Turan, 2015 yılında 13.9 milyon dolarını Bill Gates’in Microsoft’una yatırsaydı bugün 93.7 milyon doları olacaktı.

Rahime Sezgin KAYNAK: Haber Merkezi
Parayı Bill Gates’e değil Fatih Terim fonuna yatıran Arda Turan büyük serveti kaçırmış

Aralarında, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı gibi isimlerin de bulunduğu, futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan, Arda Turan’ın 13.9 milyon dolarını aldı.

Finans alanında öğretim görevlisi olan Cem Soner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Turan’ın 2015 yılında Bill Gates ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Soner, Arda Turan’ın o dönemde 13.9 milyon doları Microsoft’tan hisse alarak değerlendirmesi halinde bugün 93.9 milyon dolara sahip olacağını ifade etti.

Cem Soner’in ilgili paylaşımı şu şekilde: “Arda Turan ve Bill Gates'in o meşhur fotoğrafı 16 Aralık 2015'te çekilmiş. Eğer Arda fona kaptırdığı $13.9 milyonu tam o gün Bill Gates'e elden teslim edip "Abi ben seninle Microsoft'ta ortak olmak istiyorum" deseydi bugün $93.7 milyona sahip olacaktı.”

ekran-goruntusu-2023-11-29-103802.png

1.jpeg

2.jpeg

İlgili Haberler
'Fatih Terim Fonu paralar nerede?' 'Fikret Orman paralar nerede?'den sonra şimdi de bu çıktı
Arda Turan'ın Fatih Terim Fonu'na kaptırdığı para yapay zekayla 12 metrekarelik odayı doldurdu!
Seçil Erzan'ın Çorlu'da kasası bulundu. İçinden çıkanlar şoke etti. Fon dolandırıcılığında flaş gelişme
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
2015’te faizler düşmeli diyen Arda Turan parasını yüzde 250 faizle katlamak isterken dolandırıldı
Yüzde 250 kazanmak isterken dolandırılan Arda Turan'ın karısından şaşırtan açıklama
Arda Turan 14 milyon doları elleriyle nasıl teslim ettiğini 'Mahvoldum' diyerek anlattı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kadrosu açıklandı. İsmail Kartal'dan Fred kararı Spor
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı kadrosu açıklandı. İsmail Kartal'dan Fred kararı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaleti sahnesi dillere düştü Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaleti sahnesi dillere düştü
Fatih Terim fonu iddianamesi kabul edildi. Bakan Tunç açıkladı Gündem
Fatih Terim fonu iddianamesi kabul edildi. Bakan Tunç açıkladı
Tarihin bilinen ilk terör örgütü Haşhaşiler kimdi? Neden silinip gittiler Keşfet
Tarihin bilinen ilk terör örgütü Haşhaşiler kimdi? Neden silinip gittiler
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın sahasında karlar temizlendi Spor
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland'ın sahasında karlar temizlendi
Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü Magazin
Hafsanur Sancaktutan poz verirken şekilden şekile girince dile düştü
Hem ithalat hem ihracat arttı ama dış ticaret açığı yine uçtu Ekonomi
Hem ithalat hem ihracat arttı ama dış ticaret açığı yine uçtu