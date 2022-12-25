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''Dünya Kupası'nın galibi salak Nusret olmalı'' Ben Foster'dan ağır eleştiri

Manchester United'ın eski kalecisi Ben Foster, "Dünya Kupası'nın galibi, salak Nusret olmalı" diye ağır bir eleştiride bulundu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 12:51
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Ben Foster'dan ağır eleştiri. ''Dünya Kupası'nın galibi salak Nusret olmalı''

''Dünya Kupası'nın galibi salak Nusret olmalı'' Ben Foster'dan ağır eleştiri
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Foster, YouTube kanalı The Cycling GK'da Nusret'e adeta öfke kustu ve "Tuzlu adamı biliyorsunuz. Maç bittikten hemen sonra sahaya girdi ve etrafta dolaştı.Korkunç, herkesi aşağılıyor ve Martinez'in kolunu tutmaya çalışıyor. Dünya Kupası'nı alıp, eliyle tuz döküyormuş gibi kendisiyle klasikleşen hareketini yapıyor. Gerçekten korkunç. Ama hepsinden kötüsü, Messi ile fotoğraf çektirme çabası.

Onun kolunu tutuyor ve Messi tamam dediği halde ısrar edip bir anda fotoğraf çektiriyor. Messi bu duruma çok kızdı ve Nusret'e vücut diliyle, 'Bırak beni, seni küçük sinsi!' dedi resmen. Salt Bae; fiyatların fahiş, bifteğin ortalama ve sen tam bir sinsisin!" diyerek öfke dolu bir yorumda bulundu.

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