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2022 yılının en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu

Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bilimsel olarak değerlendiren bir sitenin, 2022 yılının en iyi kameraya sahip telefonlarını açıkladı. İşte o liste...

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 12:19
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2022 yılının en iyi kameraya sahip telefonları açıklandı

2022 yılının en iyi kameraya sahip telefonları belli oldu
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ShiftDelete.net'in akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bilimsel olarak değerlendiren DxOmark şirketinden aktardığı bilgilere göre; bu sene içerisinde birçok üretici, yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürdü.

2021 yılında en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar arasında ilk sırada yer alan Huawei, 2022 yılında da listenin zirvesinde yer aldı.

DxOmark, 2022 yılının en iyi kamerasına sahip olan akıllı telefonlarını paylaştı. Öyle ki açıklanan listenin ilk sırasında, kamera bölümünden 149 puan alan Huawei Mate 50 Pro yer aldı. İkinci sırada ise 147 puanla Google Pixel 7 Pro bulundu.

İŞTE 2022 YILININ EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONLARI

Yukarıda yer alan listeye bakıldığında, Apple’ın iPhone serilerinin kamera bakımından oldukça etkili olduğu görülüyor. 

 

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