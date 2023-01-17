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2022’de satılan her on otomobilden biri bu özelliğe sahip

2022’de satılan her on otomobilden biri elektrikli. İşte ayrıntılar….

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:29
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2022’de satılan her on otomobilden biri elektrikli

2022’de satılan her on otomobilden biri bu özelliğe sahip
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Yapılan araştırma sonucu 2022'de küresel elektrikli araç satışlarının önemli ölçüde arttığını ortaya çıktı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, satılan tüm yeni otomobillerin %10'unu elektrikli araçların oluşturması olarak kayıtlara geçti.

Bu da geçen yıl dünya genelinde satılan her on otomobilden birinin elektrikli olduğu anlamına geliyor.

YÜZDE 7.8 MİLYON ADET

Uzmanlara göre raporlama döneminde küresel elektrikli otomobil satışları yaklaşık 7.8 milyon adet olarak gerçekleşti ve bu rakam bir önceki yıla göre %68 daha fazla. Elektrikli otomobil pazarının Çin ve Avrupa'da daha hızlı büyüdüğü belirtiliyor.

LMC Automotive, geçen yıl Avrupa'da satılan tamamen elektrikli otomobillerin payının %11, Çin'de ise %19 olduğunu tahmin ediyor. Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya'da 2022'de satılan tüm araçların %25'ini elektrikli modeller oluşturdu.

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