Volkswagen Polo’nun zamlı fiyatları açıklandı. İşte 2023 fiyat listesi

2023 yılıyla beraber otomotiv sektörü de zamla girdi. Markalar otomobil fiyatlarını güncelledi. Toyota, Peugeot, Hyundai gibi markalar zamlı fiyat listesini açıklamıştı.
Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, Volkswagen Polo’nun zamlı fiyatları açıklandı.
Geçtiğimiz ay 473.900 TL’den başlayan fiyatlarla alıcı bulan otomobil, artık 475.400 TL’ye satılacak. Yani zam totalde 2.000 TL bile değil.
1.0 80 PS Manuel Impression
Fiyatı: ₺475,400.00
1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı: ₺560,000.00
1.0 TSI 95 PS DSG Life
Fiyatı: ₺639,800.00
1.0 TSI 95 PS DSG Style
Fiyatı: ₺738,300.00
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