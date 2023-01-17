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Dacia Duster'ın zamlı fiyat listesi açıklandı. Özellikleri de açıklandı

Otomobil markası Dacia Duster’ın 2023 fiyat listesi açıklandı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:02
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Dacia Duster'ın 2023 zamlı fiyat listesi açıklandı

Dacia Duster'ın zamlı fiyat listesi açıklandı. Özellikleri de açıklandı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, otomotiv sektöründe önemli başarılara imza atan Dacia Duster’ın 2023 fiyat listesi belli oldu.

Birçok otomobil markası yeni yılda fiyatlarını açıklamaya devam ediyor.

FİYATLAR:

ÖZELLİKLERİ

Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre.

Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG’li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre.

SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Comfort, giriş seviyesi olarak karşımıza çıkarken, Prestige Plus ise üst seviye özelliklerin bulunduğu paket olarak dikkat çekiyor. Dacia Duster, birçok teknolojik özelliğe sahip. aracın üst donanımlarında ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi özellikler bulunuyor.

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