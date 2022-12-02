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2022-DUS yerleştirme sonuçları belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-DUS) yerleştirme sonuçlarını açıkladığını duyurdu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 11:15
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2022-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı

2022-DUS yerleştirme sonuçları belli oldu
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16-22 Kasım'da tercihleri alınan 2022-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

DUS NEDİR?

DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı), ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yılda bir kere düzenlenen ve Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun ya da eğitimlerine devam eden kişilerin uzmanlık eğitimi almak istediklerinde girmeleri zorunlu olan 120 soruluk bir sınavdır. 40 soru Temel Bilimler ve 80 soru Klinik Bilimler şeklinde oluşturulan DUS için verilen sınav süresi 150 dakikadır. Sınav sadece Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılmaktadır.

 

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