Erdoğan'ın koruma polisi hayatını kaybetti

Erdoğan'ın koruma ekibinde görevli olan Koray Sütçü isimli polis, Cilt kanseri için tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sütçü'nün cenazesi bugün Cuma namazından sonra Ortaköy Mahallesinde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında defnedilecek.

KORAY SÜTÇÜ KİMDİR?

1992 Bursa doğumlu olan Koray Sütçü bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinde görevli olan bir polis memurudur.

Bir süredir Cilt kanseri tedavisi gören Sütçü, İnegöl Devlet hastanesinde hayatını kaybetti.