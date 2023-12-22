Erdoğan'ın koruma polisi hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın koruma polisi hayatını kaybetti
Erdoğan'ın koruma polisi ekibinden 31 yaşındaki Koray Sütçü kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan'ın koruma ekibinde görevli olan Koray Sütçü isimli polis, Cilt kanseri için tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sütçü'nün cenazesi bugün Cuma namazından sonra Ortaköy Mahallesinde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında defnedilecek.

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KORAY SÜTÇÜ KİMDİR?

1992 Bursa doğumlu olan Koray Sütçü bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinde görevli olan bir polis memurudur.

Bir süredir Cilt kanseri tedavisi gören Sütçü, İnegöl Devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

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