25 Ekim'de ikinci güneş tutulması gerçekleşecek. Türkiye'de izlenebilecek mi

2022’nin ikinci güneş tutulmasının bu hafta salı günü gerçekleşeceği belirtildi. Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek olarak tanımlandı.

Tutulmanın Rusya'dan görüleceği maksimum noktada, Güneş'in tam olarak yüzde 82'si Ay tarafından tutulacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Avrupa’da ise yüzde 15-30 oranında kısmı görünecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Tutulma Türkiye saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek. Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak.

Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.