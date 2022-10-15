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  • Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı ka

Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz

Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden Yasin Çelik'in paylaşımı görenleri kahretti.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 20:36
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Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz

Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçinin paylaşımı görenleri kahretti. Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Yasin Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı yürekleri dağladı.

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerden Yasin Çelik’in (22) sosyal medyada yaptığı paylaşımlar görenleri duygulandırdı. Çelik’in “Seviyoruz işimizi Allah sağ salim çalışmak nasip etsin kazasız belasız” gibi paylaşımlarının yanında "Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz" paylaşımı dikkat çekti.

Çelik, öğle namazına müteakip Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verilmişti.

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