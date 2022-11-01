Vah Türkiyem vah. 2.5 milyon çocuk yardımla okuyor. Nerede uçan Türkiye

Giderek derinleşen ve önlenemez hale gelen ekonomik kriz, çocukların eğitim yaşamını da doğrudan etkiledi. TÜİK verilerine göre, ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç sayısının 2 milyon 736 bine ulaşırken milyonlarca öğrencinin de ancak sosyal yardım ile eğitime ulaşabildiği öğrenildi.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Türkiye’deki yoksulluğun yarattığı çarpıcı tabloyu ortaya koyan veri, 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile ortaya konuldu. Programın, “Çocuk” başlıklı bölümünde Şartlı Eğitim Yardımı’na yönelik veriler paylaşıldı.

Programda, maddi imkânları kısıtlı ailelerin çocuklarına yönelik, “Fırsat eşitliğini artırmaya, yaşam kalitelerini yükseltmeye ve potansiyel riskleri azaltmaya” yönelik yardımlar yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda Eylül 2022 itibarıyla 2 milyon 438 bin 865 çocuğun Şartlı Eğitim Yardımı’ndan yararlandırıldığı kaydedildi.

HER YIL İKİ BUÇUK MİLYONUN ÜZERİNDE ÇOCUK

Eğitim yaşamını sürdürebilmek için sosyal yardıma muhtaç çocuk sayısının hemen her yıl iki buçuk milyonun üzerinde olması da dikkati çekti. Buna göre, 2018 yılında 2 milyon 517 bin 680 çocuk şartlı eğitim yardımı alırken 2019, 2020 ve 2021 yıllarında bu sayı sırasıyla 2 milyon 603 bin 680, 2 milyon 607 bin 26 ve 2 milyon 128 bin 750 olarak gerçekleşti.

AİLELER BAKAMIYOR

Aile ve Sosyal Bakanlığı’nın 2021 yılına yönelik verilerine göre, ailesinin yanında temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı 150 bine dayandı. 2020 yılında 129 bin 422 olan ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısı 2021 yılında 141 bin 275’e yükseldi.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NEDİR

Şartlı Eğitim Yardımı, ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı onaylanmış hanelere yapılıyor. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğrenimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere veriliyor.