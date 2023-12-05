3 büyükler PFDK'ya sevk edildi. Ceza geliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u, PFDK'ya sevk etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
3 büyükler PFDK'ya sevk edildi. Ceza geliyor!

Süper Lig'in 14. haftasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu; incelemelerini tamamladı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri yaptı.

Buna göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe yöneticisi Burak Çağlan Kızılhan, PFDK'ya sevk edildi.

Konu ile ilgili açıklama şöyle:

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 03.12.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.12.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 04.12.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, 03.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN’ın 03.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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