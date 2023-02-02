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Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider

Türk futbolunun üç büyükleri olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mali tabloları açıklandı. Mali göstergeler üç büyüklerin giderlerinin çok yüksek olduğunu söylüyor.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 14:10
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3 büyüklerin borçları açıklandı

Üç büyükler borç batağında. Fenerbahçe gelirde de borçta da lider
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Spor Arena’nın haberine göre; Spor Toto Süper Lig’deki halka açık spor kulüplerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan 1 Haziran-30 Kasım 2022 dönemine ait 6 aylık finansal tabloları ve denetim raporlarına dayanarak dikkat çekici rakamlar kamuoyu ile paylaşıldı. KPMG Türkiye Direktörü Bora Yargıç, Fenerbahçe Kulübü’nün hem gelir ve hasılatta hem de borçta lider olduğunu, negatif öz sermayede ise Beşiktaş’ın başı çektiğini söyledi. Bankalar Birliği konsorsiyumu ile yapılan anlaşmanın spor kulüplerinin finansal tablolarına pozitif etki yarattığını belirten Yargıç, şöyle konuştu:

“Paylaşılan sonuçlara göre Fenerbahçe hem gelir ve hasılatta hem de borçta lider olurken negatif öz sermayede ise Beşiktaş ilk sırayı aldı. Dikkat çeken diğer bir husus bilançoların kaynaklar (pasif) kısmında duran ve borç olarak görülen kısım oldu. 3 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptıkları yeniden yapılandırma anlaşmalarının sonuçları ve etkilerini finansal tablolarda görmek mümkün. Yeniden yapılandırma anlaşmaları kulüplerin finansal tablolarında pozitif etki yaratırken nakit akışı sağlamalarına da katkısı oldu. Bu kulüplerde asıl sıkıntı gelir tarafında sürekliliği olmayan ve yeterli gelir yaratamamanın verdiği negatif tablo. Sportif başarılarla kazanılacak yeni gelirler mali tablolara olumlu yansıyacaktır. Bu açıdan içinde bulunduğumuz sezon çok önemli.”

BORCA BATIKLIK UYARISI YAPILDI

“3 büyüklerle ilgili raporların görüş kısmında belirtilen ‘borca batıklık’ uyarısı dikkat çekiyor. Bilançoların pasif kısmında yer alan öz kaynaklar, üç kulüpte de negatif bakiye veriyor. Beşiktaş A.Ş.’nin öz sermaye toplamı eksi 2 milyar 485 milyon TL, Galatasaray A.Ş.’nin eksi 1 milyar 390 milyon TL, Fenerbahçe A.Ş.’nin eksi 1 milyar 45 milyon TL oldu. Öz sermaye tarafında en yüksek negatif sermaye Beşiktaş’a ait. Siyah beyazlı kulüp Fenerbahçe ve Galatasaray’ın negatif öz sermayelerinin toplamına eşit bir öz sermaye eksisiyle karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte tüm kulüpler kârdan zarara geçmiş durumda. Esas faaliyet zararları önceki dönemle karşılaştırıldığında Galatasaray’da yüzde 329 artış görünürken Beşiktaş’ta yüzde 2 azalma oldu.

3 BÜYÜKLERiN 1 HAZiRAN-30 KASIM 2022 DÖNEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR

HASILAT VE SATIŞ GELİRİ

Fenerbahçe 1 milyar 36 milyon TL
Beşiktaş 659 milyon TL
Galatasaray 592 milyon TL

KÂR/ZARAR

Fenerbahçe +261 milyon TL
Galatasaray -254 milyon TL
Beşiktaş -72 milyon TL

BORÇ

Fenerbahçe 3 milyar 570 milyon TL
Beşiktaş 3 milyar 231 milyon TL
Galatasaray 2 milyar 648 milyon TL

ÖZ SERMAYE

Beşiktaş -2 milyar 485 milyon TL
Galatasaray -1 milyar 390 milyon TL
Fenerbahçe -1 milyar 45 milyon TL

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