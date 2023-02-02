Jesus'tan Adana Demirspor maçı öncesi flaş karar

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek zirvede yara almamayı hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunana Joao Pedro ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Adana Demirspor mücadelesi öncesinde 8 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Jesus maç öncesi kararını verdi ve 11'ini belirledi. Sarı lacivertli takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Arda, Zajc, İrfan Can, Batshuayi, Valencia.
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