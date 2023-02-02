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'Icardi Türkiye'yi fethediyor'

Icardi'nin Galatasaray'daki formu dünyaya konu oldu. İspanya ve Arjantin basını Icardi'den övgüyle bahsetti

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 13:24
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Dünya Icardi'yi konuşuyor

'Icardi Türkiye'yi fethediyor'
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Galatasaray, Ümraniyespor'u zor da olsa 3-2 yenerken maçı öne çıkan ismi Icardi oldu.

Icardi'nin formu dünya basınında da manşetlere çıktı.

Arjantin'in en büyük spor gazetelerinden TYC Sports, "Mauro Icardi, Galatasaray'ın galibiyetinde çift gol kaydetti" başlığını kullandıoğı haberde, "Galatasaray, Arjantinli'nin yer aldığı maçta beklenmedik şekilde 2-1 geriye düştü. Icardi, takımı lehine kazanılan penaltının başına geçti ve çelik gibi sinirleriyle beraberliği sağlamak için topu filelere gönderdi. Rosariolu oyuncu maçın sonuna doğru kendisine doğru gelen çok iyi bir ortada topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi ve 3-2'lik galibiyeti ilan etti" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın AS gazetesinde ise "Icardi Türkiye'yi fethediyor" başlığı kullanıldı. Haberde ise şunlar kaydedildi:

"Hiç kimse Arjantinli golcüden bu kadar yüksek bir performans beklemiyordu. Rosariolu oyuncu performansıyla herkesi şaşırttı. Olağanüstü bir form ve özgüvene sahip olan Icardi, bu performansını sezon sonuna kadar sürdürmeyi umuyor. Arkasında Mertens, Mata ve Rashica gibi yetenekli oyuncular var ve bu avantajı etkili bir şekilde kullanıyor."

 

 

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