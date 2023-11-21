3. Lig'de 3 maçta aynı aynda şike iddiası. Hepsi 36. dakikada oldu

Haftasonu 3. Lig'de oynanan 3 maçta hakemlerin aynı dakikada 3 oyuncuya kırmızı kart göstermesi akıllara "Acaba şike mi var" sorusunu getirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
3. Lig'de 3 maçta aynı aynda şike iddiası. Hepsi 36. dakikada oldu

TFF 3. Lig’de geçtiğimiz gün oynanan 3 farklı karşılaşmanın 36. dakikasında 3 farklı futbolcuya ikinci sarı karttan kırmızı kart verilmesi spor camiasını şaşırttı.

● Çankaya FK - Bursa Yıldırımspor

Çankaya FK futbolcusu Okan Toprak, maçın 36'ncı dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart görmüş ve oyundan ihraç edilmişti. Ev sahibi ekip 10 kişi tamamladığı maçta Bursa Yıldırım ile 3-3 berabere kalmıştı. Maçın hakemi ise Serkan Eryılmaz'dı.

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● Alanya Kestelspor - Muş 1984

Alanya Kestelspor'un kendi evinde Muş 1984'e 1-0 mağlup olduğu maçın 36'ncı dakikasında Berkay Arı, Çankaya FK maçında olduğu gibi çift sarı kart sonrası kırmızı kartla cezalandırılmış ve oyundan ihraç edilmişti. Bu maçın hakemi ise Evren Aydoğan'dı.

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● Karşıyaka - 1954 Kelkit

Karşıyaka - 1954 Kelkit maçında da yine bir ev sahibi takım, maçın 36'ncı dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü. Bir zamanlar Süper Lig'de forma giyen Adem Büyük, yine aynı dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç eidlmiş ve ev sahibi Karşıyaka müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Karşıyaka - 1954 Kelkit maçının orta hakemi ise, Muhammed Selim Özbek'ti.

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HAKEM HAVUZA DÖNEN SAHADA MAÇI OYNATMIŞTI

TFF 3. Lig’in 11’inci hafta karşılaşmasında Alanya Kestelspor, evinde Muşspor’u konuk etti.

Konuk ekip mücadelenin 24’üncü dakikasında Ahmet Abdullah Çakmak’ın attığı muhteşem golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Yoğun hava muhalefetine rağmen oynanan karşılaşma öncesi hakemin verdiği karar ise herkesi şoka uğrattı.

Maç öncesi rutin bir şekilde saha kontrolü yapan hakem sahanın yağmurdan sele dönmesine rağmen mücadeleyi oynatma kararı aldı.

Hakemin bu kararını sosyal medyadan paylaşan futbolseverler ise yoğun tepki gösterdi.

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