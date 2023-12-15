3 milyon Suriyelinin Türkiye’de bedava ameliyat olduğu ortaya çıktı

Suriyelilerin, Türkiye ekonomisine olan etkilerinde her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Türkiye'deki Suriyelilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin çarpıcı veriler ortaya çıktı. Şimdi de milyonlarca Suriyelinin Türkiye’de bedava ameliyat olduğu ortaya çıktı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu durumu dile getirirken, Suriyelilere, 3 milyon ameliyat hizmeti, 100 milyon poliklinik hizmeti, 4 milyon da yataklı hizmet verildiğini söyledi.

BAKAN KOCA DA GEÇTİĞİMİZ SENE SAYILARI AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye krizinin başladığı günden bugüne kadar Türkiye'nin kendi vatandaşlarına sunduğu kalite ve hizmette ayrım gözetmeksizin Suriyeli misafirlerine de bu çerçevede sağlık hizmeti sunduğunu vurgulayarak, şu bilgileri aktardı:

"Temel sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi faaliyete geçirilmiştir. Bu göçmen sağlığı merkezlerinde ülkemize göç etmek zorunda kalan 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, 1149'u hemşire olmak üzere yaklaşık 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı, gerekli adaptasyon eğitimleri verildikten sonra istihdam edilmektedir. Göçmen sağlığı merkezlerinin dışında ikinci veya üçüncü basamakta sağlık hizmetine ihtiyaç duyulması halinde doğrudan sağlık hizmeti sunumu sağlanmaktadır. Bu çerçevede bugüne kadar Suriyelilere yaklaşık 97 milyon poliklinik hizmeti verilmişken 3 milyonun üzerinde yataklı tedavi hizmeti sunulmuştur. Yataklı tedavi hizmetinin yanında 2,6 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş, 754 bin Suriyeli bebeğimiz sağlık tesislerimizde hayata gözlerini açmıştır."

Böylesine yüksek rakamların olduğu sağlık hizmeti sunumunun Türk sağlık sistemi üzerinde ciddi anlamda ilave bir yük oluşturduğuna dikkati çeken Koca, bu zorlukları aşmalarındaki en önemli gücün Türk insanının misafirperverliği ve sağlık çalışanlarının adanmışlığı olduğunu ifade etti.

Koca, zaman içerisinde bu yükün hafifletilmesi adına iş birliği ortakları haline gelen Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Birliği'ne bu vesileyle teşekkür etti.