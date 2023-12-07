Sağlık Bakanlığı'ndan skandala skandal cevap. Yeniçağ yazarı Fatih Ergin'in Suriyelilerin SGK'yı hortumladığını ortaya çıkarmıştı

12 Haziran 2023 tarihinde Gazeteci Fatih Ergin, Suriyelilerin SGK’yı dolandırıp paraları nasıl hortumladıklarını yazmıştı. Gündem olan yazıdan sonra hükümet yetkilileri konu hakkında gerçekleri gün yüzüne çıkaracak açıklamaları yapmamış, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri de meclise soru önergeleri sunmuştu.

SURİYELİLERİN ADINA YAZILAN İLAÇLAR DÜN YAKALANDI

Ergin’in büyük skandalı ortaya çıkarmasından yaklaşık 6 ay sonra Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir depoya yapılan operasyonda 10 bin kutu ilaç ele geçirildiği açıklandı.

Operasyonda Suriyelilerin adına yazılmış ilaçların da ele geçirilmesi, gazeteci Ergin’i bir kez daha doğrular nitelikte oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN SKANDAL CEVAP

Gazeteci Fatih Ergin’in büyük skandalı ortaya çıkarmasının ardından konu hakkında sessiz kalan Sağlık Bakanlığı, kendisine yöneltilen soru önergesine skandal bir cevap verdi.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Sağlık Bakanlığına Fatih Ergin’in ortaya çıkardığı skandal hakkında bir soru önergesi verdi.

Soru önergesinde 4 soru direkt olarak Bakanlığa yöneltildi. Sorular şu şekilde:

Türkiye’de Eczacılar Odasına kayıtlı bulunan yabancı uyruklu sonradan Türk vatandaşlığına geçmiş eczacı sayısı kaçtır?

Bakanlığınıza Suriyeli eczacıların hastalığı bulunmayan Suriyeliler üzerinden pahalı ilaç yazdırıp, ilaçları Suriye’ye sattıkları yönünde bir şikayet ulaşmış mıdır?

Böyle bir şikayet Bakanlığınıza ulaşmadıysa Yeniçağ gazetesi yazarı Fatih Ergin’in iddiaları doğrultusunda re’sen bir inceleme yapılması düşünülmekte midir?

Fatih Ergin’in iddiaları doğrultusunda inceleme yapılması durumunda, bahsi geçen eczacılara uygulanacak yaptırım nedir?

Soruların Bakanlığa ulaşmasının ardından Bakanlığın verdiği kaçamak ve yanıltıcı cevaplar ise skandal boyuttaydı.

Ergin’in ortaya çıkardığı skandalda ilaçların kaçak veya sahte olduğuna dair bir ifade veya iddia olmamasına rağmen Bakanlığın cevabında ‘sahte-kaçak’ ilaçlar ile kendilerinin değil Savcılık, Gümrük Müdürlükleri ve Emniyet Müdürlüklerin denetim gerçekleştirdiğini belirtildi.

Yine gazeteci Ergin’in ortaya çıkarıp Türk halkına sunduğu skandalda, ‘Türk vatandaşı yapılan Suriyeli eczacı’ ifadeleri yer alırken bakanlığın cevabında ise 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun işaret edilerek eczane açabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir kanunu gösterildi.

İşte bakanlığın kaçamak ve skandal cevabı:

“Sahte-kaçak ilaçlarla mücadele Savcılıklar, Gümrük Müdürlükleri ve Emniyet Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yürütülmekte olup gerek rutin gerekse şikâyete bağlı olarak sürekli denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde eczane açılmasına ilişkin düzenlemeler 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile düzenlenmiş olup bir kişinin Ülkemizde eczane açabilmesi için Türk vatandaşı olması gerekmektedir.”