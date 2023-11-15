Beşiktaş taraftarı Hakan Altun'u salonda görünce hep bir ağızdan meşhur şarkıyı haykırdı

BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. haftasında Beşiktaş Emlakjet, İngiltere'nin London Lions takımına 83-80 mağlup oldu.

Akatlar'daki BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi Beşiktaşlı şarkıcı Hakan Altun ünlü oyuncu Zafer Algöz’le birlikte takip etti.

Siyah – Beyazlı taraftarlar iki yıldız isme de sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünler daha sonra hep bir ağızdan Hakan Altun’un ‘Hani Bekleyecektin’ şarkısını söyledi.

İngiltere'nin London Lions takımına 83-80 mağlup olan Beşiktaş sahasında ilk kez kaybetti.

Deplasmanda henüz yenilmeyen London Lions ise 5. galibiyetini elde etti.



