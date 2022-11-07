İnsanoğlu telefona bakmaktan bu hale gelecek. İlk belirtileri çoktan başladı

Bilim insanları 3000'li yıllarda insanoğlunun yaşamını sürdürmesi durumunda nasıl görüneceğine dair bir taslak görüntü hazırladı.

3000 YILINDA NASIL GÖRÜNECEĞİZ?

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, “Mindy” adı verilen bir modelde, 3000 yılında nasıl görünebileceğimize dair model oluşturulduğu yazıldı. Mindy modelindeki insanın korkunç detayları ise görenleri şok etti.

O DETAY ELİNİZE TELEFON ALMAYI BIRAKTIRACAK TÜRDEN

Günümüz şartları gereği telefon veya dizüstü bilgisayarsız hayat yok(!). Mindy oluşturulurken de bu detay göz önünde bulunduruldu. Mindy'nin kambur bir sırtı, geniş bir boynu, pençeli elleri ve ikinci bir göz kapağı bulunuyor. Çünkü yıllarca akıllı telefonlara veya bilgisayar ekranlarına bakmanın, kambur bir duruşa neden olacağı savunuluyor. Akıllı telefonlarımızı sürekli olarak kavradığımız için de ellerimizin kalıcı olarak pençe şeklini alacağı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, insanların 800 yıldan daha kısa bir süre içinde nasıl görünebileceğine dair bir fikir veren 'Mindy' adlı grotesk modeli teknolojiye olan bağımlılığımızın bir sonucu olarak oluşturduğunu belirtti.

'METİN PENÇESİ' TEHLİKESİ

Med Alert Help'ten Dr.Nikola Djordjevic, "Telefonlarımızı tutma şeklimiz, belirli temas noktalarında gerginliğe neden olabilir. Kübital tünel sendromu olarak bilinen 'metin pençesine' neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Telefonlara saatlerce bakmak, modele göre yalnızca kambur sırtlara değil, aynı zamanda daha kalın boyunlara da neden olduğunu ortaya çıkardı. Aşağıya ne kadar çok bakılırsa başı yukarıda tutmak için kasların da o kadar çok çalışması gerektiği vurgulandı. Çok önemli olan bu kaslar, böyle bir durumda aşırı derecede yorulabilir ve ağrıyabilir.

Çalışmadaki diğer grotesk özellikler arasında daha kalın bir kafatası ve daha küçük bir beyin ile ışığa aşırı maruz kalmayı önlemek için ikinci bir göz kapağı yer aldı.