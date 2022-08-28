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Fed Başkanı konuştu. Bitcoin çakıldı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların ardından Bitcoin'de hareketlilik yaşandı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 22:49
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Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların ardından Bitcoin'de hareketlilik yaşandı

Fed Başkanı konuştu. Bitcoin çakıldı
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ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin açıklamalar yapmasıyla Bitcoin bugün 20 bin doların altına geriledi.

Bloomberg’in haberine göre, Powell’ın konuşmasının ardından Bitcoin iki günde yüzde 7,6’lık düşüş kaydetti. En büyük kripto para birimi son 24 saatte yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti. MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 Endeksi ise art arda dördüncü düşüş gününde yüzde 1 geriledi.

‘PİYASA AÇIKLAMALARDAN MEMNUN DEĞİL’

Danışmanlık şirketi Venn Link Partners’ın CEO’su Cici Lu, Powell’ın şahin politikaların devam edeceğine yönelik açıklamalarından sonra paranın riskli varlıklardan çekildiğini belirtti. Lu, piyasaların Powell’ın açıklamalarından memnun olmadığını ifade etti.

Fed’in faiz artırımları nedeniyle son dönemde ciddi değer kaybeden Bitcoin için 20 bin dolar uzun süre destek görevi görmüştü. Bitcoin cumartesiden önce, 14 Temmuz’dan bu yana 20 bin doların altına düşmemişti ve hatta ağustos başında 25 bin doların üstüne çıkmıştı.

DESTEK SEVİYELERİ DÜŞEBİLİR

Pek çok stratejist 20 bin doları Bitcoin için kritik eşik olarak işaretlese de destek seviyeleri daha da gerileyebilir.

Coinglass’tan elde edilen verilere göre son iki haftada piyasadan 288 milyon dolarlık kripto paranın çekilmesi kripto piyasası için zorlayıcı bir faktör oldu.

19 Ağustos’ta 562 milyon dolar piyasadan çıkarken bu 13 Haziran’dan bu yana görülen en büyük meblağ oldu.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin bugün itibariyle 19 bin 900 seviyelerine gerilerken ikinci en büyük kripto para birimi Ethereum ise iki gün içinde yüzde 13 değer kaybettikten sonra bugün 1500 dolar seviyesinden işlem gördü. Ethereum son 24 saatte yüzde 1,74 değer kaybetti.

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