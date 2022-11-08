Devler kapıştı kripto piyasası karıştı. Bitcoin kritik eşiğin altına düştü

Son günlerde kripto piyasasının iki dev borsası Binance ve FTX arasında yaşanan anlaşmazlık bir süredir yoğun bir şekilde Twitter gündemini meşgul ediyor. Binance'in FTX'deki yatırımlarını likidite etmesi, FTT fiyatlarında ciddi anlamda düşüş yarattı.

Kripto para piyasalarının hafızasında Terra ve Luna çöküşü henüz tazeliğini korurken dünyanın önde gelen kripto para borsalarından FTX’in alt şirketi Alameda Research'ün bilançosunu kendi tokeni ile desteklediğinin ortaya çıkması ve Binance’ın yüklü satışlar yapması piyasadaki endişeleri tetikledi.

PİYASALARI ALTÜST EDEN SÜREÇTE NELER YAŞANDI

Terra'da yaşanan sorunlardan sonra kripto piyasası bütün kurumları mercek altına almaya ve her kurumun güvenilirliğini sorguladığı bir döneme girmeye başladı. Bu anlamda Alameda ve FTX'in iki farklı şirket olmasına rağmen, yakın ilişki içinde olması özellikle okların bu yapılanmaya çekilmesine yol açtı. Yakın zamanda Coindesk'te yayınlanan bir makalede, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'ın kurduğu bir diğer şirket olan Alameda Research'ün varlıklarını incelendi.

İncelenen dokümanlar Alameda Research'ün varlıklarının çoğunluka FTX'in Token'ı FTT'den ve FTT teminatlarından oluştuğunu gösterdi. Bu durum, şimdiye kadar 2 bağımsız şirket gibi görünen FTX ve Alameda Research yapılanmanın aslında hiç de öyle olmadığını gösterdi. Alameda'nın temeli, bir para birimi veya bir kripto para gibi bağımsız bir varlığa değil, büyük ölçüde bir kardeş şirketi FTX'in ortaya koyduğu bir coine dayanıyor.

Alameda Research CEO’su daha sonra yaptığı açıklamada belgelerin eksik olduğunu, şirketin 10 milyar dolarlık daha varlığı olduğunu söylese de bu açıklama piyasa katılımcılarını tatmin etmedi.

CEO’LAR ARASINDA GERİLİM YAŞANIYOR

Bu gelişmenin ardından elinde büyük miktarda FTT tutan Binance'in CEO'su Changpeng Zhao (CZ) ve Alameda CEO'su Caroline Ellison Twitter üzerinden kavgaya tutuştu. Sonrasında CZ, Binance’ın FTT varlıkları satmaya başlayacağını söyledi. Ellison ise Binance'in elinden çıkaracağı FTT'leri token başına 22 dolar üzerinden almaya hazır olduklarını belirtti.

Tüm bu tartışmalar ise FTT başta olmak kripto para birimlerini etkiledi. Her ne kadar FTX hakkındaki korkuların yersiz olduğu hakkında pek çok analiz yapılsa da Terra Luna faciasının bir benzerinin FTX’te yaşanma ihtimali yatırımcıları korkutuyor.

BINANCE VE FTX İLİŞKİSİ

Binance, geçen yıl FTX hissedarlığından çıkışının bir parçası olarak, yaklaşık 2,1 milyar ABD Dolarına denk gelen BUSD ve FTT aldı.

Ayrıca son dönemde FTX'in üst düzey yöneticilerinin Binance hakkında Twitter'da olumsuz yorumlarda bulunduğunu belirtelim. Bununla beraber Binance ve FTX arasındaki çekişme hali bir süredir sosyal ağlara yansıyordu.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Gelişmelerin ardından Bitcoin uzun zamandır tutunduğu 20 bin dolarlık desteği kaybederken lider kripto para düne göre yüzde 5 değer kaybederek 19 bin 670 dolardan işlem gördü.

Bitcoin’den sonra ikinci en değerli kripto varlık olan Ethereum’daki günlük değer kaybı ise yüzde 6’yı aştı. Ethereum yüzde 6,6 günlük değer kaybıyla 1474 dolardan işlem gördü.

Ripple yüzde 7 değer kaybıyla 0,4 dolardan, Solana yüzde 10,4 değer kaybıyla 28,1, Cardano yüzde 5,6 dolarla 0,38 dolardan, Dogecoin ise yüzde 13,5 değer kaybıyla 0,1 dolardan işlem gördü. Tartışmaların odağındaki FTT ise yüzde 20’nin üzerinde değer kaybederek 17 dolardan işlem gördü.